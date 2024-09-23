Глушенков и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России по футболу

Антон Миранчук и Максим Глушенков во время тренировки Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков попал в расширенный состав национальной команды России на октябрьские товарищеские матчи. Соперники сборной России будут объявлены позднее.

Как сообщает пресс-служба РФС, в состав вошли 42 футболиста. Полный список выглядит следующим образом

Вратари - Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен"), Андрей Лунев ("Динамо" Москва), Александр Максименко ("Спартак"), Евгений Латышонок ("Зенит"), Илья Лантратов ("Локомотив").

Защитники - Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – "Зенит"), Андрей Лангович, Максим Осипенко (оба – "Ростов"), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Александр Сильянов, Илья Самошников (оба – "Локомотив"), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – "Спартак"), Валентин Пальцев ("Динамо" Махачкала), Егор Тесленко ("Рубин"), Арсен Адамов ("Ахмат").

Полузащитники - Данил Глебов ("Ростов"), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – "Локомотив"), Далер Кузяев ("Гавр"), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – "Спартак"), Никита Кривцов, Данила Козлов, Александр Черников (все – "Краснодар"), Даниил Фомин ("Динамо"), Сергей Бабкин ("Крылья Советов"), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – "Зенит"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Александр Головин ("Монако"), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед").

Нападающие - Константин Тюкавин ("Динамо"), Дмитрий Воробьев ("Локомотив"), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха ("Вайле"), Федор Чалов (ПАОК).

Учебно-тренировочный сбор начнется в подмосковном Новогорске 7 октября.