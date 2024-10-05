Назван итоговый состав национальной команды России на октябрьский сбор

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал итоговый список игроков, вызванных на октябрьский сбор.

Как сообщает пресс-служба РФС, в состав вошли 28 человек.

Вратари - Андрей Лунёв ("Динамо", Москва), Александр Максименко ("Спартак", Москва), Евгений Латышонок ("Зенит", Санкт-Петербург), Илья Лантратов ("Локомотив", Москва).

Защитники- Юрий Горшков ("Зенит", Санкт-Петербург), Максим Осипенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Илья Самошников (оба – "Локомотив", Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – "Спартак", Москва), Валентин Пальцев ("Динамо" Махачкала), Арсен Адамов ("Ахмат", Грозный).

Полузащитники - Данил Глебов ("Ростов", Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – "Локомотив", Москва), Данил Пруцев ("Спартак", Москва), Даниил Фомин ("Динамо", Москва), Сергей Бабкин ("Крылья Советов", Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой ("Зенит", Санкт-Петербург), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Александр Головин ("Монако").

Нападающие - Константин Тюкавин ("Динамо", Москва), Дмитрий Воробьев ("Локомотив", Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва).

Сбор будет проходить на базе в Новогорске.

О соперниках сборной России не сообщается.