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Матч "Спартака" и минского "Динамо" в КХЛ пройдет в Ташкенте

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Матч регулярного чемпионата КХЛ между хоккеистами минского "Динамо" и московского "Спартака" пройдет в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Вынесенный матч пройдет 22 декабря на "Хумо Арене", вмещающей около 12 тысяч зрителей.

Игра КХЛ пройдет в рамках проекта KHL World Games, Узбекистан станет 16-й его страной. Проект стартовал в сезоне 2018/2019 — в Вене, Цюрихе и Таллинне. Также игры проходили в Давосе, Таллине, Дубае.

КХЛ Спартак Ташкент Динамо
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