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ЦСКА обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА взяли верх над уфимским "Салаватом Юлаевым" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу армейцев.

Авторами голов стали Максим Соркин (16-я минута) и Егор Фатеев (60, в пустые ворота).

Встреча была посвящена легендарному отечественному хоккеисту Борису Михайлову. Двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира 6 октября исполнилось 80 лет.

Победе над "Салаватом Юлаевым" предшествовали два чувствительных поражения армейцев – от магнитогорского "Металлурга" (0:7) и челябинского "Трактора" (0:4).

ЦСКА сейчас занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 17 очков в 13 матчах. "Салават Юлаев" - на восьмой строчке в Восточной конференции – 12 баллов в 10 встречах.

КХЛ Салават Юлаев Борис Михайлов ЦСКА хоккей
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