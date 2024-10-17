Хет-трик Ружички принес "Спартаку" победу над "Авангардом" в КХЛ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" обыграли омский "Авангард" в матче с 11 голами в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Омске.

Результат противостояния – 6:5 (1:0, 1:4, 4:1) в пользу "Спартака".

Главным героем матча стал словацкий игрок "Спартака" Адам Ружичка, на счету которого три гола и одна результативная передача.

"Спартак" набрал 22 очка в 16 матчах и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. На шесть баллов москвичи отстают от лидирующего "Локомотива" (Ярославль), который сыграл на матч больше. "Авангард" - на десятой строчке в Восточной конференции: 13 очков в 17 матчах.