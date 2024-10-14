Московское "Динамо" разгромило "Спартак" в КХЛ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" с крупным счетом обыграли столичный "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат – 5:0 (1:0, 3:0. 1:0).

Хет-трик оформил Седрик Пакетт, по голу провели Никита Гусев и Максим Джиолишвили. Первый гол в матче, автором которого стал Пакетт, состоялся при равных составах, остальные – при численном преимуществе динамовцев на льду.

Команды представляют Западную конференцию КХЛ. "Спартак" занимает второе место, набрав в 15 матчах 20 очков. "Динамо" - на шестой строчке, 17 баллов в 16 встречах.