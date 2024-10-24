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В России создали Лигу чемпионов по фигурному катанию

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Федерация фигурного катания на коньках России объявила о создании нового формата соревнований в стране.

"Федерация фигурного катания на коньках России и АО "Первый канал" запускают новый и уникальный формат соревнований: виртуальный турнир "Лига Чемпионов. Фигурное катание" сезон 2024/2025, который подарит болельщикам еще больше фигурного катания в совершенно новых форматах, а большому количеству российских спортсменов – возможность проявить себя", - говорится в сообщении на сайте федерации.

ФФККР анонсирует участие в ЛЧ 78 сильнейших фигуристов страны в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. По итогам жеребьевки они войдут в составы шести команд – "Алтайские аргали", "Амурские тигры", "Байкальские нерпы", "Дальневосточные леопарды", "Забайкальские манулы", "Тихоокеанские сивучи". Команды будут набирать очки за участие в соревнованиях, челленджах и вызовах на протяжении всего сезона.

К участию допускаются кандидаты в сборные команды России; занявшие места на чемпионате России 2024 не ниже: 12-го в одиночном катании, 8-го в парном катании, 10-го в танцах на льду; "а также другие спортсмены по решению организаторов".

"Спортсмены сборной России — сеяные участники виртуальной Лиги чемпионов", - говорится в сообщении.

Призовой фонд ЛЧ – 20 млн рублей. Половина из них достанется победителям, 5 млн достанутся серебряным призерам, 3 млн – бронзовым. Еще 2 млн выделены на специальные номинации.

фигурное катание
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