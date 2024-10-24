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Менеджер Тарасов счел вопросом времени пояс Чимаева в UFC в случае победы над Уиттакером

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Менеджер Виталий Тарасов назвал жесткой проверкой для Хамзата Чимаева предстоящий бой с Робертом Уиттакером на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

"Фанаты ММА целый год ждали возвращения Чимаева. Очень непростой для него получился период. Простой, травмы, смена команды, тренерского штаба…Но насколько я сейчас могу слышать от людей, которые находятся рядом, Хамзат сейчас набрал лучшую форму за всю карьеру. Он начал работать с диетологом, грамотно использовать витамины, подключил к команде профессионалов своего дела. Если все так, как говорят, он должен забирать этот поединок", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"И в том случае, если Хамзат одержит уверенную победу, не сомневаюсь, что его чемпионство – это вопрос времени. Но Уиттакер представляет серьезную угрозу. В лице пятираундового противостояния с Робертом Чимаев получает самую жесткую проверку. От того, насколько он сейчас ее успешно пройдет, на сто процентов зависит его будущее", - отметил Тарасов.

Турнир UFC 308 пройдет 26 октября.

UFC Виталий Тарасов Хамзат Чимаев Роберт Уиттакер
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