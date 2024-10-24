Матчевая встреча по боксу между "Динамо" и сборной мира пройдет в Москве

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Международная матчевая встреча по боксу между сборной "Динамо" и сборной мира пройдет 2 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соревнования пройдут в семи олимпийских весовых категориях, а бои будут состоять из трех раундов по три минуты.

В составе "Динамо" выступят бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион Европы-2024, пятикратный чемпион России Эдмонд Худоян, чемпион Европы-2024, двукратный чемпион России Эдуард Саввин, чемпион Юношеских Олимпийских игр-2018, чемпион России-2024 Илья Попов, двукратный чемпион России Игорь Свиридченков, чемпион России-2024 Егор Шапочанский, финалист чемпионата России-2024 Рамазан Дадаев и двукратный чемпион России Ярослав Дороничев.

За сборную мира выступят боксеры из Доминиканской Республики, Казахстана, Молдавии, ДР Конго, Сингапура, Узбекистана, Камеруна.