Поиск

Матчевая встреча по боксу между "Динамо" и сборной мира пройдет в Москве

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Международная матчевая встреча по боксу между сборной "Динамо" и сборной мира пройдет 2 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соревнования пройдут в семи олимпийских весовых категориях, а бои будут состоять из трех раундов по три минуты.

В составе "Динамо" выступят бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион Европы-2024, пятикратный чемпион России Эдмонд Худоян, чемпион Европы-2024, двукратный чемпион России Эдуард Саввин, чемпион Юношеских Олимпийских игр-2018, чемпион России-2024 Илья Попов, двукратный чемпион России Игорь Свиридченков, чемпион России-2024 Егор Шапочанский, финалист чемпионата России-2024 Рамазан Дадаев и двукратный чемпион России Ярослав Дороничев.

За сборную мира выступят боксеры из Доминиканской Республики, Казахстана, Молдавии, ДР Конго, Сингапура, Узбекистана, Камеруна.

бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сборная России по футболу сыграет с Брунеем

Сборная России по футболу сыграет с Брунеем

Футболист ЦСКА Пьянич выступил за матч сборных России и Боснии

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 39 голов

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 39 голов

"Барселона" разгромила "Баварию" в Лиге чемпионов УЕФА

"Барселона" разгромила "Баварию" в Лиге чемпионов УЕФА

Определились все пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Джокович и Медведев пропустят турнир в России, побоявшись проблем со спонсорами

Джокович и Медведев пропустят турнир в России, побоявшись проблем со спонсорами

Даниил Медведев завоевал путевку на Итоговый турнир ATP

Даниил Медведев завоевал путевку на Итоговый турнир ATP

Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство РФ

Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство РФ

Соболенко стала первой ракеткой мира

Соболенко стала первой ракеткой мира
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });