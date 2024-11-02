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"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого стал вице-чемпионом Китая по футболу

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - "Шанхай Шэньхуа", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, финишировал на втором месте в чемпионате Китая по футболу.

В заключительном, 30-м туре Суперлиги команда в гостях одолела "Чэнду" - 2:1.

В результате "Шанхай Шэньхуа" набрал 78 очков и на один балл отстал от клуба "Шанхай Порт".

53-летний экс-наставник сборной России Слуцкий занял пост главного тренера "Шанхая Шэньхуа" в декабре прошлого года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Китая.

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