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Умер триумфатор чемпионатов СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Обладатель Кубка мира по хоккею с мячом Виктор Ломанов скончался в пятницу на 72-м году в жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

"Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича", - говорится в сообщении.

Ломанов дважды выиграл чемпионат СССР и Кубок европейских чемпионов в составе хабаровского СКА. Будучи тренером, четыре раза привел красноярский "Енисей" к титулу чемпиона СССР, два раза команда выиграла Кубок чемпионов, один раз – Кубок мира.

Виктор Ломанов хоккей с мячом
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