Боксер Савицкий назвал россиянина Агрба поединком боя за пояс IBA с Росой

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Денис Савицкий поддержал своего одноклубника по RCC Boxing Promotions Харитона Агрбав преддверии встречи за пояс чемпиона мира по версии IBA в весе до 67 кг против не знающего поражений аргентинца Габриэля Росы.

"Я свое предпочтение в этом бою отдаю Харитону - где-то 70 на 30. Агрба - высококлассный боксер, очень техничный и быстрый, приятно смотреть на его бокс! Думаю, такой проверки у Габриэля не было, и ему придется непросто. Главное Харитону - не терять концентрацию, не попадать под тяжелые удары и не заигрываться, работать с дистанции, расстреливать и проваливать соперника", - сказал Савицкий "Интерфаксу".

"В целом, бой будет интересным, и многое зависит от того, как оба боксера подготовятся. Что касается титула IBA, он уже имеет весомое значение в мире профессионального бокса, хотя и не так широко признан, как титулы WBC, WBA и IBF. Тем не менее, для боксеров, стремящихся подняться по карьерной лестнице, завоевание титула IBA может стать важным шагом к более престижным боям и возможностям в будущем", - отметил Савицкий.

Поединок пройдет на турнире "Ночь чемпионов IBA" 4 ноября в Самаре.