"Зенит" победил махачкалинское "Динамо" в РПЛ, "Локомотив" обыграл "Рубин"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 взяли верх над махачкалинским "Динамо" в домашнем матче 14-го тура чемпионата России.

На 12-й минуте в составе победителей отличился Нино, на 15-й - Лусиану Гонду. В составе "Динамо" на 60-й минуте гол провел Сослан Кагермазов.

В параллельно шедшем матче "Локомотив" на своем поле в Москве со счетом 1:0 выиграл у казанского "Рубина". Гол состоялся на 88-й минуте, его автором стал Артем Тимофеев.

В турнирной таблице лидирует имеющий игру в запасе "Краснодар" - 33 очка. У "Зенита" столько же баллов, команда занимает второе место, уступая лидеру по дополнительным показателям. "Рубин" занимает седьмое место (18), "Динамо" - 11-е (12).