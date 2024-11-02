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Массовая драка игроков произошла в матче РПЛ ЦСКА – "Спартак"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московских ЦСКА и "Спартака" подрались между собой во время матча 14-го тура чемпионата России.

Инцидент произошел на 54-й минуте встречи, в эпицентре конфликта оказались по несколько игроков обеих команд. В результате с поля были удалены защитник ЦСКА Виллиан Роша и защитник "Спартака" Руслан Литвинов. Кроме того, по желтой карточке получили спартаковцы Наиль Умяров и Срджан Бабич. В частности, по ходу драки Роша ударом кулаком разбил губу Бабичу.

Матч возобновился, счет в настоящий момент 1:0 в пользу "Спартака".

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