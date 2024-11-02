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Боксеры "Динамо" победили сборную мира в матчевой встрече

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Команда "Динамо" победило сборную мира в матчевой встрече по боксу в Москве.

Результат – 6:1 в пользу динамовцев.

Итоги поединков в рамках матчевой встречи

До 51 кг: Эдмонд Худоян единогласным решением судей победил Иммануэля Йозефа (Намибия, обладатель пояса WBA East)4

До 57 кг: Эдуард Саввин техническим нокаутом во втором раунде победил Искандера Харсана (Казахстан);

До 63,5 кг: Илья Попов единогласным решением судей победил Нарека Оганесяна (Армения, участник чемпионата Европы-2024).

До 71 кг: Игорь Свиридченков единогласным решением судей одолел Стива Куленгулуку (ДР Конго, действующий чемпион Африки).

До 80 кг: Егор Шапочанский техническим нокаутом в первом раунде победил Киттипонга Цзянь Хао Хо (Сингапур, чемпион Азии).

До 92 кг: Рамазан Дадаев единогласным решением судей уступил Мадияру Сайдрахимову (Узбекистан, бронзовый призер чемпионата мира-2021, финалист чемпионата Азии-2022);

Свыше 92 кг: Ярослав Дороничев единогласным решением судей победил Мвого Амугу (101,1 кг, Камерун, действующий чемпион Африки).

Гостем матчевой встречи стал бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю.

"Динамо" против сборной мира — это звучит очень круто. Самое главное — бои хорошие. Ребята показывают неплохую работу, поединки неплохого качества. Но если честно, они не готовы физически так, как я хотел бы. Есть такая фраза "специальная физическая выносливость", и у большинства ребят ее не хватает. Мой совет — много работать. Я вообще не понимаю слова "перетренировался". А у них есть такое: "Ой, мы перетренировались, пора отдыхать". Повторюсь, нет такого", - приводит слова Цзю Федерация бокса России.

Турнир был организован Iron&Gloves Promotions при поддержке общества "Динамо" и Федерации бокса России.

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