Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 35 шайб

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Коламбус" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 7:2 (5:0, 1:2, 1:0) в пользу "Вашингтона".

В составе победителей гол и две голевые передачи оформил российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, 39-летний Овечкин довел до 859 число голов в регулярных чемпионатах. Россиянин занимает второе место в истории НХЛ по этому показателю. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894), отставание от него у Овечкина сократилось до 35 шайб.