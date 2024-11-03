Поиск

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 35 шайб

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Коламбус" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 7:2 (5:0, 1:2, 1:0) в пользу "Вашингтона".

В составе победителей гол и две голевые передачи оформил российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, 39-летний Овечкин довел до 859 число голов в регулярных чемпионатах. Россиянин занимает второе место в истории НХЛ по этому показателю. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894), отставание от него у Овечкина сократилось до 35 шайб.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" обыграл ЦСКА в матче РПЛ с драками и удалениями

"Спартак" обыграл ЦСКА в матче РПЛ с драками и удалениями

Массовая драка игроков произошла в матче РПЛ ЦСКА – "Спартак"

Массовая драка игроков произошла в матче РПЛ ЦСКА – "Спартак"

"Зенит" победил махачкалинское "Динамо" в РПЛ, "Локомотив" обыграл "Рубин"

Поветкин назвал ерундой и сказками обвинения в нарушении антидопинга

Поветкин назвал ерундой и сказками обвинения в нарушении антидопинга

Рубен Аморим стал новым главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Рубен Аморим стал новым главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Россиянин Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе

Поветкина отстранили по подозрению в нарушении антидопинга

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 голов

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 голов

Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Андрей Рублев проиграл во втором круге теннисного турнира Masters в Париже

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });