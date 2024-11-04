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Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В отчетный период он набрал 9 (5+4 по системе "гол+пас") очков в четырех матчах. В одном из них он провел два гола, в остальных трех – по голу.

Результативность 39-летнего россиянина позволила ему довести число голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ до 860. Овечкин занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории лиги, отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) до 34.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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