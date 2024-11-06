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"Спортинг" разгромил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты португальского "Спортинга" со счетом 4:1 победили английский "Манчестер Сити" в домашнем матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.

На 4-й минуте в счете повел "Манчестер Сити", автором гола стал Фил Фоден.

"Спортинг" ответил хет-триком Виктора Дьекереша (38, 49, 80), два последних гола забившего с пенальти. Также в составе португальской команды точный удар нанес Максимилано Вильчес (46).

В составе "Сити" на 69-й минуте не смог забить пенальти Эрлинг Холанд.

Результаты остальных матчей игрового дня

"Реал" - "Милан" - 1:3

"Болонья" - "Монако" - 0:1

"Боруссия" - "Штурм" - 1:0

"Ливерпуль" - "Байер" - 4:0

"Лилль" - "Ювентус" - 1:1

"Селтик" - "Лейпциг" - 3:1

В турнирной таблице лидирует "Ливерпуль" - 12 очков. В тройке лидеров также присутствуют "Спортинг" и "Монако" (по 10). "Сити" - на шестой строчке (7).

Лига чемпионов с этого сезона проводится по новому формату. В соревновании принимают участие 36 команд, и все они объединены в одну группу. Каждый клуб в Лиге чемпионов сыграет по восемь матчей с разными командами (с четырьмя по разу дома, с четырьмя – в гостях).

Первые восемь команд напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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