Российский боксер Агрба назвал Росу самым сложным соперником в карьере

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Харитон Агрба, победивший аргентинца Габриэля Росу в поединке за звание чемпиона мира по версии IBA в весе до 67 кг, высоко отозвался о своем сопернике.

"Я очень рад, что мне удалось добиться победы в поединке с одним из лидеров этой категории. Могу сказать, что на данный момент это самый сложный соперник в моей профессиональной карьере", - приводит слова Агрба пресс-служба Федерации бокса России.

По словам российского спортсмена, ему приятно ощущать себя чемпионом мира.

"Первая цель достигнута, но впереди еще много работы. Нужно становиться еще лучше и завоевывать новые пояса. Хотя прямо сейчас я до конца не осознаю, что стал чемпионом. Для этого нужно время", - отметил он.

"Я понимаю, что еще могу прогрессировать. В этом поединке моя задача заключалась в том, чтобы держать свой темп и действовать дисциплинированно. Нужно было быть осторожным с его левой рукой, потому что именно этой рукой он завершал поединки досрочно. И мы справились", - заявил Агрба.

Поединок прошел 4 ноября на турнире "Ночь чемпионов IBA". Выиграв титул IBA, Агрба также стал обязательным претендентов WBA в полусреднем весе.