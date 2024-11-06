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Российский боксер Агрба назвал Росу самым сложным соперником в карьере

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Харитон Агрба, победивший аргентинца Габриэля Росу в поединке за звание чемпиона мира по версии IBA в весе до 67 кг, высоко отозвался о своем сопернике.

"Я очень рад, что мне удалось добиться победы в поединке с одним из лидеров этой категории. Могу сказать, что на данный момент это самый сложный соперник в моей профессиональной карьере", - приводит слова Агрба пресс-служба Федерации бокса России.

СпортРоссийский боксер Агрба завоевал чемпионский пояс IBAЧитать подробнее

По словам российского спортсмена, ему приятно ощущать себя чемпионом мира.

"Первая цель достигнута, но впереди еще много работы. Нужно становиться еще лучше и завоевывать новые пояса. Хотя прямо сейчас я до конца не осознаю, что стал чемпионом. Для этого нужно время", - отметил он.

"Я понимаю, что еще могу прогрессировать. В этом поединке моя задача заключалась в том, чтобы держать свой темп и действовать дисциплинированно. Нужно было быть осторожным с его левой рукой, потому что именно этой рукой он завершал поединки досрочно. И мы справились", - заявил Агрба.

Поединок прошел 4 ноября на турнире "Ночь чемпионов IBA". Выиграв титул IBA, Агрба также стал обязательным претендентов WBA в полусреднем весе.

бокс IBA Харитон Агрба Габриэль Роса
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