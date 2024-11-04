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Российский боксер Агрба завоевал чемпионский пояс IBA

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Харитон Агрба победил аргентинца Габриэля Росу на турнире серии "Ночь чемпионов IBA" в Самаре.

По итогам десяти раундов победу присудили россиянину единогласным решением судей.

На кону поединка стоял стоять пояс за звание чемпиона мира по версии IBA в весе до 67 кг, которым теперь владеет российский боксер. Кроме того, Агрба стал обязательным претендентов WBA в полусреднем весе.

Агрба сохранил статус непобежденного боксера на профессиональном ринге. Теперь на его счету 15 побед (девять – нокаутом). В свою очередь, Роса потерпел первое поражение. До этого аргентинец выиграл 27 поединков (20 – досрочно).

IBA бокс WBA Харитон Агрба Габриэль Роса
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