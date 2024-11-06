Белоусов посетил созданный на базе ЦСКА центр скалолазания

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил построенный на базе ЦСКА центр скалолазания, сообщает Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов посетил построенный на базе Центрального спортивного клуба армии крупнейший в стране центр скалолазания. Глава российского военного ведомства осмотрел основные спортивные залы и тренажерные комплексы", - говорится в сообщении.

"Андрею Белоусову доложили, что данный спортивный комплекс уникален по своему функционалу и оснащению и позволяет проводить состязания любого масштаба, а также станет базой для проведения чемпионатов и кубков Вооруженных сил Российской Федерации по скалолазанию", - сказали в министерстве.