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Белоусов посетил созданный на базе ЦСКА центр скалолазания

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил построенный на базе ЦСКА центр скалолазания, сообщает Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов посетил построенный на базе Центрального спортивного клуба армии крупнейший в стране центр скалолазания. Глава российского военного ведомства осмотрел основные спортивные залы и тренажерные комплексы", - говорится в сообщении.

"Андрею Белоусову доложили, что данный спортивный комплекс уникален по своему функционалу и оснащению и позволяет проводить состязания любого масштаба, а также станет базой для проведения чемпионатов и кубков Вооруженных сил Российской Федерации по скалолазанию", - сказали в министерстве.

Андрей Белоусов Минобороны России ЦСКА
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