Россиянин Бобровский быстрее всех из вратарей выиграл 400 матчей в НХЛ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - "Флорида" обыграла "Рейнджерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 3:1 (2:1, 1:0. 0:0) в пользу "Флориды".

Для вратаря "Флориды" россиянина Сергея Бобровского победа стала 400-й в НХЛ. Он первым из российских голкиперов достиг этой отметки. При этом Бобровский установил и другой рекорд НХЛ, быстрее всех выиграв 400 матчей среди всех вратарей лиги. Для этого ему понадобилось 707 матчей. До него рекордсменом был Хенрик Лундквист (727).

36-летний Бобровский играет в "Флориде" с 2019 года, в этом году выиграл с ней Кубок Стэнли. В составе сборной России выиграл чемпионат мира-2014.