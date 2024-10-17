Малкин вторым из россиян достиг отметки 500 голов в НХЛ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин довел число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 500.

Юбилейный гол состоялся в матче против "Баффало" (6:5 в пользу "Питтсбурга").

38-летний Малкин стал вторым россиянином, которому удалось достичь этой отметки, ранее это смог сделать только Александр Овечкин ("Вашингтон"), у которого сейчас 853 гола.

Ранее в этом сезоне Малкин первым среди своих соотечественников смог достичь отметки в 800 голевых передач. Сейчас же на его счету по системе "гол+пас" 1307 (500+807) очков. В том числе три результативных паса он оформил в матче с "Баффало".

Малкин стал играть за "Питтсбург" с сезона-2006/07 после выступлений за магнитогорский "Металлург". В составе "Питтсбурга" он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.