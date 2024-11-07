Гретцки уверен, что Овечкин побьет его рекорд в НХЛ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Самый результативный игрок в истории Национальной хоккейной лиги канадец Уэйн Гретцки не сомневается, что россиянин Александр Овечкин превзойдет его достижение.

"Вопрос не в том, когда побьет ли он рекорд; вопрос в том, когда он это сделает", - приводятся слова Гретцки на сайте russianmachineneverbreaks.com.

Минувшей ночью нападающий "Вашингтона" Овечкин поразил ворота "Нэшвилла" и довел число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 861. Отставание от Гретцки (894) сократилось до 33 голов.