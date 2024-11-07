Поиск

Гретцки уверен, что Овечкин побьет его рекорд в НХЛ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Самый результативный игрок в истории Национальной хоккейной лиги канадец Уэйн Гретцки не сомневается, что россиянин Александр Овечкин превзойдет его достижение.

"Вопрос не в том, когда побьет ли он рекорд; вопрос в том, когда он это сделает", - приводятся слова Гретцки на сайте russianmachineneverbreaks.com.

Минувшей ночью нападающий "Вашингтона" Овечкин поразил ворота "Нэшвилла" и довел число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 861. Отставание от Гретцки (894) сократилось до 33 голов.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей Уэйн Гретцки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поздняков сложит полномочия президента ОКР 13 ноября

Поздняков сложит полномочия президента ОКР 13 ноября

"Зенит" разгромил "Ахмат" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в четвертьфинальном матче Кубка России

Дзюба заявил о готовности вновь сыграть за сборную России

Дзюба заявил о готовности вновь сыграть за сборную России

"Спортинг" разгромил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

"Милан" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов УЕФА

"Локомотив" обыграл "Динамо" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

"Спартак" проиграл "Ростову" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

"Спартак" проиграл "Ростову" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира во Франции

Кремлев призвал Баха извиниться за участие Хелиф в ОИ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });