РФС отстранил Безбородова от судейства до конца сезона

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ до конца сезона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РФС в субботу.

Помимо матчей РПЛ, Безбородов в отчетный период не будет допускаться обслуживания игр в рамках иных соревнований под эгидой РФС.

Решение было принято на заседании 8 ноября, в ходе него Безбородов признан нарушившим статьи 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.

Ранее СМИ распространили скриншоты комментариев в соцсетях, где пользователь Владислав Безбородов хвалит судью Владислава Безбородова, назвав его единственным, кто может судить.

Согласно регламенту, судьям запрещено делать публичные комментарии.