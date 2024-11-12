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Дзюба признался в любви к "Спартаку" и призвал его назначить Черчесова

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Многократный чемпион России в составе петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что все еще любит "Спартак", воспитанником которого он является.

"Я очень горд, что являюсь воспитанником "Спартака". С другой стороны - лучшее время провел в "Зените". (...) В глубине души все равно с детства люблю "Спартак", - приводит слова футболиста "Матч ТВ".

Дзюба посетовал, что клуб растерял дух народной команды, традиции, заложенные основателем "Спартака" Николаем Старостиным.

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"И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор", - сказал он.

По мнению Дзюбы, "Спартаку" для достижения успехов нужен тренер Станислав Черчесов.

"Если вы чего‑то хотите добиться, просто зовете Черчесова с Ромащенко - и вот у вас тренер с одним из сильнейших штабов, которые сделают все и будут бороться за медали. Но в "Спартаке" этого не делают. Мне кажется, внутри клуба люди сами, к сожалению, ничего не хотят. Хотя в глубине души я все равно очень люблю этот клуб, уважаю за историю, за легенд", - сказал Дзюба, добавив, что очень сильно любит и "Зенит", назвав время в этой команде лучшим в карьере.

За московскую команду Дзюба выступал до 2015 года. Тогда он не стал продлевать контракт, чей срок истекал, и на правах свободного агента перешел в петербургский "Зенит". В его составе Дзюба, в частности, стал четырехкратным чемпионом России.

Артем Дзюба Зенит Спартак футбол Станислав Черчесов
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