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Дзюба заявил о готовности вновь сыграть за сборную России

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил, что с радостью принял бы приглашение в сборную России.

"Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

По словам 36-летнего футболиста, он сейчас "не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться", а вызов в сборную для него – "это действительно огромная честь".

После того, как в 2021 году Валерий Карпин сменил Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной, Дзюба перестал играть за национальную команду. Он получил вызов в сборную на октябрьские матчи-2021, но отказался от приглашения. В дальнейшем тренерский штаб больше не вызывал Дзюбу.

Дзюба делит рекорд по результативности в матчах за сборную с Александром Кержаковым – по 30 голов.

Артем Дзюба Валерий Карпин футбол Станислав Черчесов Александр Кержаков
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