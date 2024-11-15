Сборная России по футболу с рекордным для себя счетом победила Бруней

Игрок сборной России Никита Кривцов (в центре) Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 11:0 разгромили команду Брунея в товарищеском матче.

Матч прошел в Краснодаре.

Голы провели Иван Обляков (1, 29 минуты), Евгений Морозов (10), Лечи Садулаев (48), Никита Кривцов (57), Тамерлан Мусаев (62), Андрей Мостовой (67), Александр Черников (73), Алексей Батраков (79), Арсен Адамов (88). Также зафиксирован автогол игрока сборной Брунея Нурихвана-бин-Отмана (7).

Этот счет стал рекордным для россиян. До этого самая крупная победа была датирована 8 июня 2019 года, когда сборная России со счетом 9:0 разгромила Сан-Марино в домашнем матче отбора на Евро-2020.

В рамках ноябрьского сбора национальная команда также сыграет с Сирией. Матч пройдет 19 ноября в Волгограде.