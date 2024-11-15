Поиск

Сборная России по футболу с рекордным для себя счетом победила Бруней

Сборная России по футболу с рекордным для себя счетом победила Бруней
Игрок сборной России Никита Кривцов (в центре)
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 11:0 разгромили команду Брунея в товарищеском матче.

Матч прошел в Краснодаре.

Голы провели Иван Обляков (1, 29 минуты), Евгений Морозов (10), Лечи Садулаев (48), Никита Кривцов (57), Тамерлан Мусаев (62), Андрей Мостовой (67), Александр Черников (73), Алексей Батраков (79), Арсен Адамов (88). Также зафиксирован автогол игрока сборной Брунея Нурихвана-бин-Отмана (7).

Этот счет стал рекордным для россиян. До этого самая крупная победа была датирована 8 июня 2019 года, когда сборная России со счетом 9:0 разгромила Сан-Марино в домашнем матче отбора на Евро-2020.

В рамках ноябрьского сбора национальная команда также сыграет с Сирией. Матч пройдет 19 ноября в Волгограде.

Бруней Краснодар футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Брунеем

Даниил Медведев выбыл из Итогового турнира ATP

Клаудио Раньери в третий раз возглавил "Рому"

Клаудио Раньери в третий раз возглавил "Рому"

Месси и Роналду номинированы на премию Globe Soccer Awards

Андрей Рублев проиграл второй матч на Итоговом турнире ATP

Федор Емельяненко: я еще чувствую в себе потенциал и хочу побиться на ринге

Федор Емельяненко: я еще чувствую в себе потенциал и хочу побиться на ринге

Медведев победил Де Минора на Итоговом турнире ATP

Дзюба признался в любви к "Спартаку" и призвал его назначить Черчесова

Президент турецкого футбольного клуба получил более 3,5 лет тюрьмы за атаку на судью

Россияне выиграли медальный зачет ЧМ по самбо

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });