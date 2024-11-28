Попавшуюся на допинге теннисистку Швентек дисквалифицировали на месяц

Теннисистка Ига Швентек Фото: Angel Martinez/Getty Images for ITF

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Польская теннисистка Ига Швентек сдала положительный тест на допинг, сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Допинг-тест у второй ракетки мира был взят в августе этого года во внесоревновательный период и дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Выяснилось, что положительный тест был вызван загрязнением произведенного в Польше и реализуемого без рецепта мелатонина. Его она принимала из-за проблем со сном, которые возникли из-за постоянной смены часовых поясов.

В результате уровень вины теннисистки отнесли к категории "Незначительная вина или халатность" и ограничились дисквалификацией сроком на месяц. С учетом того, что Швентек была ранее отстранена от соревнований с 22 сентября по 4 октября, срок ее дисквалификации истекает 4 декабря.

Экс-первая ракетка мира Швентек четыре раза выиграла Roland Garros, один раз – US Open. Польская спортсменка – бронзовый призер ОИ-2024 в Париже.