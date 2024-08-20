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Первая ракетка мира избежал дисквалификации после проваленных допинг-тестов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Итальянский теннисист Янник Синнер в марте 2024 года дважды сдал положительный тест на допинг, сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В его организме было обнаружено запрещенное вещество клостебол.

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Первый тест Синнер сдал 10 марта во время проходящего в Индиан-Уэллсе турнира категории Masters, второй – через восемь дней, во внесоревновательный период. В обоих случаях метоболит клостебола был зафиксирован в низких концентрациях.

Итальянец, однако, смог оспорить полагающееся временное отстранение. Выяснилось, что вещество попало в его организм через представителя его команды. Тот обрабатывал свои небольшие раны спреем (в Италии распространяется без рецепта), содержащем клостебол, и в соответствующий период на ежедневной основе делал спортсмену массаж. Это привело к неосознанному трансдермальному заражению.

В результате независимый трибунал пришел к выводу, что Синнер не несет никакой вины или халатности за проваленный допинг-тест.

В настоящий момент Синнер – первая ракетка мира.

На турнире в Индиан-Уэллсе Синнер дошел до полуфинала.

теннис Янник Синнер
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