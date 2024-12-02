Перенесший остановку сердца футболист "Фиорентины" находится в сознании

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник "Фиорентины" Эдоардо Бове, потерявший сознание во время матча чемпионата Италии с "Интером", сейчас чувствует себя бодрым. Об этом говорится в заявлении итальянского футбольного клуба.

"В настоящее время он в сознании, бодр и ориентирован. Он поговорил с семьей, руководством клуба тренером и его товарищами по команде", - говорится в заявлении на сайте "Фиорентины".

Сообщается, что в понедельник утром 22-летний итальянец был экстубирован.

На 17-й минуте игры во Флоренции накануне 22-летний футболист рухнул на поле. К нему подбежали игроки и стали сигнализировать врачам, чтобы они как можно быстрее прибыли на помощь.

Медики оказали Бове экстренную помощь, спортсмена отнесли в машину скорой помощи, которая доставила его в больницу. По сообщениям СМИ, игрок перенес остановку сердца.

Матч "Фиорентина" - "Интер" в воскресенье был прерван и так и не возобновлен.