Путин вручит госнаграды победителям и призерам Паралимпийских летних игр в Париже

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 16 декабря, встретится с победителями и призерами XVII Паралимпийских летних игр в Париже и вручит им государственные награды, сообщила пресс-служба главы государства.

"Владимир Путин встретится с российскими спортсменами - победителями и призерами XVII Паралимпийских летних игр в Париже и вручит им государственные награды", - говорится в сообщении пресс-службы.

XVII Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 года. По итогам игр российские спортсмены завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали), заняли восьмое общекомандное место в неофициальном медальном зачете по общему количеству медалей. Всего в играх участвовала 171 страна.