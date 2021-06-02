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Дания отказала в просьбе допустить российских болельщиков на матч Евро-2020

Дания отказала в просьбе допустить российских болельщиков на матч Евро-2020
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Дании отказал Российскому футбольному союзу в просьбе допустить на матч группового этапа чемпионата Европы 2020 года Дания - Россия в Копенгагене российских болельщиков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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"Датская футбольная ассоциация обратилась с этим вопросом в министерство иностранных дел Дании, однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд на границу предоставлено не было", - говорится в сообщении.

Накануне РФС обратился в УЕФА с просьбой пустить российских болельщиков на матч группового этапа чемпионата Европы 2020 года Дания - Россия.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах. На основном этапе сборная России сыграет в группе B против команд Бельгии (12 июня, 22:00, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, 16:00, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, 22:00, Копенгаген).

футбол Евро-2020

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