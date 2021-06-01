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РФС попросил отменить решение о недопуске российских болельщиков на матч Евро в Дании

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз просит Союз европейских футбольных ассоциаций организовать допуск российских болельщиков на матч группового этапа чемпионата Европы 2020 года Дания - Россия 21 июня в Копенгагене, сообщает пресс-служба РФС.

"Мы обратились в УЕФА с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России на важнейший матч в Копенгагене 21 июня. Власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на Евро, хотя российская сторона разрешила въезжать в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем обладателям билетов. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашим болельщикам и обеспечить поддержку сборной в важнейшем матче с датчанами. Надеемся, что власти этой страны пойдут нам на встречу", - говорится в сообщении.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента, в том числе - в Санкт-Петербурге. Петербург примет семь матчей: групповые встречи 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и четвертьфинал 2 июля.

футбол Евро-2020

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