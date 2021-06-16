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Россия выигрывает у Финляндии после первого тайма

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 1:0 завершили первый тайм матча группового этапа чемпионата Европы-2020 против Финляндии.

На второй компенсированной к первому тайму минуте гол провел Алексей Миранчук. Этот гол стал первым для сборной России на Евро-2020.

Игра второго тура группового этапа проходит в Санкт-Петербурге. В начале матча арбитр, задействовав систему VAR, отменил гол в ворота сборной России из-за положения "вне игры".

В первом матче россияне уступили Бельгии – 0:3.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча.

футбол Евро-2020

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