Италия обыграла Австрию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Леонардо Бонуччи после победы сборной Италии в матче 16-го тура ЕВРО-2020 между Италией и Австрией Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сборная Италии одержала победу над соперниками из Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Матч, проходивший в Лондоне, завершился со счетом 2:1. Команды не смогли забить мячей в основное время, в овертайме сильнее оказались итальянцы.

Победу сборной Италии принесли голы Федерико Кьезы (95-я минута) и Маттео Пессины (105). Нападающий сборной Австрии Саша Калайджич сумел отыграть один мяч, точно пробив головой на 114-й минуте.

На 67-й минуте австриец Марко Арнаутович поразил ворота итальянцев, однако судья отменил гол после использования системы VAR, которая зафиксировала положение "вне игры".

Соперник итальянцев по 1/4 финала определится в воскресенье в Севилье, где между собой сыграют команды из Бельгии и Португалии. Четвертьфинал пройдет 2 июля в Мюнхене.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург. Российский город должен принять еще один матч в рамках 1/4 финала. Финал турнира пройдет 11 июля в Лондоне. Евро-2020 должен был пройти в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.