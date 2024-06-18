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Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы

Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024
Фото: AP/TASS

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, который принял участие в шести чемпионатах Европы.

Он вышел на поле в стартовом составе португальской сборной на матч первого тура Евро-2024 против Чехии.

До этого 39-летний нападающий сыграл на чемпионатах Европы в 2004, 2008, 2012, 2016, 2021 (должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса) годах. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы.

Криштиану Роналду футбол
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