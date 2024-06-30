Спаллетти сохранит пост главного тренера сборной Италии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти сохранит свой пост, несмотря на ее вылет из чемпионата Европы. Об этом заявил глава Итальянской футбольной ассоциации Габриэле Гаврина.

"Мы полностью доверяем Спаллетти и будем двигаться вперед вместе с ним", - приводит слова Гаврины ESPN.

Сам Спаллетти заявил, что знает, как исправить ситуацию – в частности, он планирует омолодить состав сборной.

Накануне Италия со счетом 0:2 уступила Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы и выбыла из турнира. В соревновании она выступила в качестве действующего чемпиона Европы.

65-летний Спаллетти возглавил сборную Италии летом 2023 года.