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Сборная Швейцарии выбила Италию и вышла в четвертьфинал Евро

Италия лишается статуса действующего чемпиона Европы

Сборная Швейцарии выбила Италию и вышла в четвертьфинал Евро
Фото: Photo Agency/Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Швейцарии со счетом 2:0 взяли верх над национальной командой Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

Встреча прошла в Берлине.

На 37-й минуте гол забил Ремо Фройлер, на 46-й – Рубен Варгас.

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Таким образом, действующий чемпион Европы Италия выбывает из турнира. Швейцария же вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Англия – Словакия.

Обе команды тренируют экс-наставники клубов Российской премьер-лиги. Главным тренером сборной Швейцарии является работавший в московском "Спартаке" Мурат Якин, главным тренером сборной Италии – бывший наставник петербургского "Зенита" Лучано Спаллетти.

В субботу на Евро состоится еще один матч: за путевку в 1/4 финала борьбу поведут Германия и Дания. Их матч пройдет в Дортмунде, начало – 22:00 мск.

футбол Евро-2024 Швейцария Италия
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