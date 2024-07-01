Сборная Франции победила Бельгию и вышла в четвертьфинал Евро

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции со счетом 1:0 взяли верх над национальной командой Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

На 85-й минуте после удара француза Коло Муани мяч, задев ногу Яна Вертонгена, влетел в ворота. В протоколе зафиксирован автогол бельгийца

Игра состоялась в Дюссельдорфе.

Команды – соседи среди лидеров рейтинга ФИФА: Франция занимает второе место, Бельгия – третье (лидирует Аргентина).

Бельгия, главным тренером которой является экс-наставник "Спартака" Доменико Тедеско, выбыла из турнира. Франция вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Португалия – Словения. Эти команды свой матч 1/8 финала проведут в понедельник, игра начнется в 22:00 мск.