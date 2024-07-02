Сборная Турции обыграла Австрию и вышла в четвертьфинал Евро

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Турции со счетом 2:1 одолели команду Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

Матч прошел в Лейпциге.

Уже на 57-й секунде матча Мерих Демирал поразил ворота австрийцев и стал автором самого раннего гола в истории плей-офф чемпионатов Европы. Он же на 59-й минуте упрочил преимущество сборной Турции.

На 66-й минуте Михаэль Грегорич сократил отставание сборной Австрии.

В четвертьфинале турки 6 июля сыграют с Нидерландами.