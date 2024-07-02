Турецкий футболист стал автором самого раннего гола в истории плей-офф Евро

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Футболист сборной Турции Мерих Демирал поразил ворота Австрии в проходящем сейчас матче 1/8 финала чемпионата Европы на 57-й гол. Это – самый быстрый гол в истории плей-офф в рамках Евро.

Предыдущее достижение принадлежало поляку Роберту Левандовски, который забил португальцам в четвертьфинале Евро-2016 на 1 минуте 40 секунде.

С учетом групповых этапов рекорд принадлежит албанцу Недиму Байрами, который в первом туре Евро-2024 нанес точный удар в ворота Италии на 22-й секунде. Он побил принадлежавший с 2004 года рекорд россиянина Дмитрия Кириченко, забившего на 67-й секунде Греции.

В матче Австрия – Турция идет первый тайм. Турки ведут 1:0.