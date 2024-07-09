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Испанец Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.

В полуфинале Евро-2024 в Германии против Франции он забил гол на 21-й минуте, ему 16 лет 362 дня. До этого рекорд принадлежал швейцарцу Йохану Фонлантену на Евро-2004 (18 лет 141 день).

К настоящему моменту завершился первый тайм, счет 2:1 в пользу Испании.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию игры

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