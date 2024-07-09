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Полуфинал Евро-2024 онлайн: Испания - Франция

Полуфинал Евро-2024 онлайн: Испания - Франция
Ламин Ямаль (Испания) и Килиан Мбаппе (Франция)
Фото: Dan Mullan/Getty Images

Испания - Франция. 2:1

63'

Неплохая многоходовка сборной Франции на левом фланге. Но в створ мяч не влетел

61'
Желтая карточка

Француз Тчуамени получил желтую за грубый фол

58'
Замена

Замена у сборной Испании: вместо Хесуса Наваса на поле вышел Вивиан

57'

Мбаппе бил с острого угла. Его удар не доставил проблем вратарю Симону

55'

52'

Французы перехватили инициативу и старания едва не привели к голу. Опасно бил головой Тчуамени. Вратарь поймал

49'

Испания активно атакует. Сейчас был опасный прострел вдоль ворот

47'

Вратарь сборной Франции Майк Меньян перехватил мяч и оказался с ним чуть ли не в центре поля (оставив позади себя некоторых партнеров и соперников)

46'

Начался второй тайм!

45+2'
Удаление

Первый тайм завершен. Встретимся после перерыва

45+2'

У французов фолы за фолом. Не без грубости, но и без желтых карточек

45'
Удаление

Две минуты добавил главный судья матча словенец Славко Винчич ко времени первого тайма

44'

Отбились испанцы, но мяч опять у французов

44'

Снова штрафной будет подавать Франция, на этот раз на левом фланге обороны

42'

Угловой был у ворот французов. И снова под сирену, и снова неудачный

41'

Причем, настолько потеряли, что дело дошло до удара по их воротам

40'

Потеряли мяч французы

39'

Франция зарабатывает право на штрафной - и вновь справа

37'

Какая-то сирена звучит на стадионе. Возможно, она и помешала испанцам качественно разыграть угловой

36'

Фабиан Руиз бил по французским воротам. Мяч от подставленную спину защитника вылетел на угловой

34'

Тео Эрнандес грубо сыграл против Ламина Ямаля. Избежал горчичника

32'

Ламин Ямаль – самый молодой автор гола в истории чемпионатов Европы. Ему 16 лет 362 дня. До этого рекорд принадлежал швейцарцу Йохану Фонлантену на Евро-2004 (18 лет 141 день).

29'

Слишком неудачная подача, мяч потерян

28'

Франция зарабатывает штрафной на правом фланге атаки

26'

Во дела, Испания уже впереди - 2:1! Француз Жюль Кунде поразил собственные ворота!

25'
Гол!!!

ГОЛ!

24'

Испания страстно атакует, не выпуская соперника за половину поля. Словно испанцы проигрывают, а до финального свистка остаются считанные минуты

22'

Испания сравняла счет - 1:1!! 16-летний Ламин Ямаль закрутил мяч в дальний верхний угол ворот соперника из-за пределов штрафной!!

21'
Гол!!!

ГОЛ!

20'

Франция (и лично Мбаппе) была близка к голу. Здесь вовремя подставил ногу защитник

19'

17'

Бил Мбаппе и попал в стенку. Кстати, Килиан играет уже без защитной маски, с которой ранее играл из-за травмы носа

16'

Кстати, будет опасный штрафной. Пока же оказывали помощь пострадавшему Адриену Рабьо

14'
Желтая карточка

Испанский футболист Хесус Навас получил желтую карточку за грубый фол

12'

Испания в атаке. Посмотрим, удастся ли ей быстро отыграться

10'

Сборная Франции повела в счете - 1:0! Коло Муани после подачи Мбаппе точно пробил головой!!

9'
Гол!!!

ГОЛ!

7'

Мбаппе прорывался к воротам испанцев, защитник выбил мяч

5'

А вот как раз и момент! Фабиан Руис бил головой по воротам сборной Франции с близкого расстояния. Мяч пролетел выше перекладины

4'

Пока без особо острых моментов проходит игра

1'

Матч начался!

Победитель в финале сыграет с победителем пары Нидерланды - Англия (эти команды сыграют завтра)

Испания: Унай Симон, Хесус Навас, Начо Фернандес, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Альваро Мората, Нико Уильямс

Франция: Майк Меньян, Жюль Кунде, Деотшанкюль Юпамекано, Виильям Салиба, Тео Эрнандес, Н’Голо Канте, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Рандаль Коло Муани

Матч начнется в 22:00 по московскому времени!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию полуфинального матча чемпионата Европы-2024 Испания - Франция!

Франция Испания футбол Евро-2024
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