Полуфинал Евро-2024 онлайн: Испания - Франция
Испания - Франция. 2:1
Неплохая многоходовка сборной Франции на левом фланге. Но в створ мяч не влетел
Француз Тчуамени получил желтую за грубый фол
Замена у сборной Испании: вместо Хесуса Наваса на поле вышел Вивиан
Мбаппе бил с острого угла. Его удар не доставил проблем вратарю Симону
Французы перехватили инициативу и старания едва не привели к голу. Опасно бил головой Тчуамени. Вратарь поймал
Испания активно атакует. Сейчас был опасный прострел вдоль ворот
Вратарь сборной Франции Майк Меньян перехватил мяч и оказался с ним чуть ли не в центре поля (оставив позади себя некоторых партнеров и соперников)
Начался второй тайм!
Первый тайм завершен. Встретимся после перерыва
У французов фолы за фолом. Не без грубости, но и без желтых карточек
Две минуты добавил главный судья матча словенец Славко Винчич ко времени первого тайма
Отбились испанцы, но мяч опять у французов
Снова штрафной будет подавать Франция, на этот раз на левом фланге обороны
Угловой был у ворот французов. И снова под сирену, и снова неудачный
Причем, настолько потеряли, что дело дошло до удара по их воротам
Потеряли мяч французы
Франция зарабатывает право на штрафной - и вновь справа
Какая-то сирена звучит на стадионе. Возможно, она и помешала испанцам качественно разыграть угловой
Фабиан Руиз бил по французским воротам. Мяч от подставленную спину защитника вылетел на угловой
Тео Эрнандес грубо сыграл против Ламина Ямаля. Избежал горчичника
Ламин Ямаль – самый молодой автор гола в истории чемпионатов Европы. Ему 16 лет 362 дня. До этого рекорд принадлежал швейцарцу Йохану Фонлантену на Евро-2004 (18 лет 141 день).
Слишком неудачная подача, мяч потерян
Франция зарабатывает штрафной на правом фланге атаки
Во дела, Испания уже впереди - 2:1! Француз Жюль Кунде поразил собственные ворота!
ГОЛ!
Испания страстно атакует, не выпуская соперника за половину поля. Словно испанцы проигрывают, а до финального свистка остаются считанные минуты
Испания сравняла счет - 1:1!! 16-летний Ламин Ямаль закрутил мяч в дальний верхний угол ворот соперника из-за пределов штрафной!!
ГОЛ!
Франция (и лично Мбаппе) была близка к голу. Здесь вовремя подставил ногу защитник
Бил Мбаппе и попал в стенку. Кстати, Килиан играет уже без защитной маски, с которой ранее играл из-за травмы носа
Кстати, будет опасный штрафной. Пока же оказывали помощь пострадавшему Адриену Рабьо
Испанский футболист Хесус Навас получил желтую карточку за грубый фол
Испания в атаке. Посмотрим, удастся ли ей быстро отыграться
Сборная Франции повела в счете - 1:0! Коло Муани после подачи Мбаппе точно пробил головой!!
ГОЛ!
Мбаппе прорывался к воротам испанцев, защитник выбил мяч
А вот как раз и момент! Фабиан Руис бил головой по воротам сборной Франции с близкого расстояния. Мяч пролетел выше перекладины
Пока без особо острых моментов проходит игра
Матч начался!
Победитель в финале сыграет с победителем пары Нидерланды - Англия (эти команды сыграют завтра)
Испания: Унай Симон, Хесус Навас, Начо Фернандес, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Альваро Мората, Нико Уильямс
Франция: Майк Меньян, Жюль Кунде, Деотшанкюль Юпамекано, Виильям Салиба, Тео Эрнандес, Н’Голо Канте, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Рандаль Коло Муани
Матч начнется в 22:00 по московскому времени!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию полуфинального матча чемпионата Европы-2024 Испания - Франция!