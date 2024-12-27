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Кириенко назвала Бетербиева лучшим боксером года в России

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко поставила Артура Бетербиева на первое место в списке лучших отечественных боксеров-профессионалов в 2024 году.

"Я бы отметила многих наших боксеров, но если выделить тройку… Естественно, на первое место я поставлю Артура Бетербиева, который в 2024 году стал абсолютным чемпионом мира. Мы все помним о легендарном Константине Цзю, но Артур Бетербиев — первый в российской истории абсолютный чемпион, когда для этого статуса нужно завоевать четыре пояса. Думаю, другая аргументация излишняя", - приводит слова Кириенко Федерация бокса России.

"На вторую строчку поставлю Бахрама Муртазалиева, который одержал две досрочные победы. Сначала Бахрам на чужой территории завоевал пояс IBF, а потом убедительно его защитил в бою с Тимом Цзю. Считаю, что в 2024 году Бахрам Муртазалиев уверенно ворвался в элиту мирового бокса", - отметила генсек организации.

СпортАртур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксуАртур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксуЧитать подробнее

"Далее отмечу Муслима Гаджимагомедова, ставшего чемпионом WBA и успевшего провести обязательную защиту. И не будем забывать, что в апреле Муслим поднялся на высшую ступень пьедестала почета на чемпионате Европы. Желаю Муслиму, как и всем нашим боксерам, успехов в будущем", - добавила она.

Также Кириенко заявила о желании "особо отметить Дмитрия Бивола, который является потрясающим боксером".

"В 2024 году Дмитрий в 12 й раз успешно защитил пояс WBA, а потом боксировал за абсолютного чемпиона мира, выдав с Артуром Бетербиевым потрясающий бой, о котором я уже сказала", - подчеркнула Кириенко.

Также Кириенко назвала лучший, по ее мнению, бой в профессиональном боксе.

"Естественно, особняком стоит исторический для нашей страны поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Два российских спортсмена встречались в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Только вдумайтесь в эти слова. И их поединок получился на заглядение — его обсуждал весь мир. На мой взгляд, встреча Бетербиева и Бивола — лучший бой 2024 года в профессиональном боксе", - заявила она.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Поединок прошел в Эр-Рияде. 22 февраля здесь же пройдет реванш.

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