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Овечкин до 22 голов сократил отставание от рекорда НХЛ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 7:4 (1:1, 3:1, 3:2) в пользу столичной команды.

В составе "Вашингтона" в середине третьего периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина гол стал 872-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 22 голов.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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