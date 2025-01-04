Овечкин до 22 голов сократил отставание от рекорда НХЛ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 7:4 (1:1, 3:1, 3:2) в пользу столичной команды.

В составе "Вашингтона" в середине третьего периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина гол стал 872-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 22 голов.