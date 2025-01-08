Дидье Дешам уйдет с поста главного тренера сборной Франции после ЧМ-2026

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не будет продлевать контракт и уйдет с должности после чемпионата мира в 2026 году. Об этом сообщила Федерация футбола Франции, информацию подтвердил и сам Дешам.

Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году и привел ее к золоту чемпионата мира-2018 в России. За двадцать лет до этого он стал чемпионом мира в составе команды, будучи игроком.

На прошедшем в Германии Евро-2024 сборная Франции дошла до полуфинала, где уступила Испании. После поражения команды Дешам сохранил пост.

L'Equipe и Le Parisien называют наиболее вероятным преемником Дешама Зинедина Зидана.