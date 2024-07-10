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Дешам сохранит пост главного тренера сборной Франции

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам сохранит свою должность, несмотря на поражение команды в полуфинале чемпионата Европы. Об этом заявил президент Федерации футбола Франции Филипп Диало.

"Дидье Дешам продолжит свою миссию", - приводит слова Диало L"Equipe.

55-летний Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году и привел ее к золоту чемпионата мира-2018 в России. За двадцать лет до этого он стал чемпионом мира в ее составе, будучи игроком.

На проходящем в Германии Евро-2024 сборная Франции дошла до полуфинала, где уступила Испании.

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