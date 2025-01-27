"Спартак" в четвертый раз за сезон обыграл ЦСКА в КХЛ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Спартака" победили ЦСКА в дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в "Мегаспорте", домашней арене "Спартака", завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу красно-белых.

В составе "Спартака" голы провели Михал Чайковски (11-я минута), Ансель Галимов (27, 59 – в пустые ворота), Адам Ружичка (59, в пустые ворота). Автор гола в составе ЦСКА: Егор Афанасьев (27).

"Спартак", таким образом, в четвертый раз за сезон обыграл ЦСКА при одном поражении.

"Спартак" занимает второе место в Западной конференции, набрав 64 очка. ЦСКА – на пятой строчке, 62 балла. Обе команды провели по 48 матчей. Лидирует здесь ярославский "Локомотив" - 80 очков в 51 игреэ

Результаты остальных матчей игрового дня

"Авангард" - "Адмирал" - 4:1

"Автомобилист" - "Амур" - 5:4

"Ак Барс" - "Салават Юлаев" - 4:3 (в овертайме)

"Локомотив" - "Динамо" (Москва) – 4:1