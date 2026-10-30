CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные России

Игроки сборной России на XXIII зимних Олимпийских играх в 2018 году Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить сборные России к международным соревнованиям. Об этом сообщил министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев.

Согласно постановлению CAS, ИИХФ обязана обеспечить участие российских команд в в турнирах под своей эгидой в сезоне-2026/27.

"Решение CAS ставит точку в этом вопросе, поскольку является окончательным и обжалованию не подлежит", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

"Таким образом, CAS признал требования Федерации хоккея России по ключевым пунктам обоснованными и отменил решения ИИХФ, препятствовавшие участию российских команд в международных соревнованиях", - отметил Дегтярев.

Ближайшее соревнование – молодежный чемпионат мира состоится в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир.